Devlet desteklerini sürdürüyor! ÖTV ve MTV olmadan araba alabilirsiniz

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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2013’te yapılan düzenlemeyle ‘özürlü’, ‘sakat’, ‘çürük’ gibi ifadeler, ‘engelli’ olarak değişmişti. Son düzenlemeyle çocuklar için engelli yerine ‘ özel gereksinimi var’ ifadesi kullanılıyor.
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1
Türkiye’de 10 milyona yakın engelli vatandaş bulunuyor. Aileleriyle birlikte 25 milyonluk bir kitle var. Posta Gazetesi'nin haberine göre, devlet hem engellilere hem de engellilerin yakınlarına birçok destek sağlıyor. Biz de bu kapsamda engellilerin haklarını ve hayatını kolaylaştıracak ayrıntıları derledik...
2
Bakana 1305 TL maaş
✘Engelli bakımını üstlenenlere de 1305 lira maaş bağlanıyor. Engelli yakını maaşı bağlanması için anne/baba sigortalı olmamalı.
3
✘Engellinin sosyal yardım kapsamındaki maaşı haczedilemez. Engelli maaşı isteyerek de olsa haczettirilemez.
4
✘Başarılı ve ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere öncelikli olarak öğrenim kredisi, katkı kredisi ve yurt tahsisi yapılıyor.
5
✘Müze ve ören yerlerine, engelliler ile bir refakatçisi ücretsiz biletle girebiliyor.
6
Erken emeklilik imkanı
✘İşe girişten sonra engelli hale gelip yüzde 60 ve üzerinde çalışma gücünü kaybedenler malulen emeklilik hakkını elde eder.
7
✘Malulen emeklilik için en az 10 yıllık sigortalılık süresi aranıyor.
8
✘Yüzde 40 ve üzeri çalışan engelliler işe giriş tarihlerine göre kademeli erken emeklilik hakkına sahip.
9
✘Bağkur engelli emekliliği hakkı, 1 Ekim 2008 sonrası yasa ile yürürlüğe girdi.
10
✘Başka birinin bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanlara da belirli şartlarla erken emeklilik hakkı tanınıyor.
11
✘18 yaşını dolduran yüzde 40 ve üzeri engelli olanlara, gerekli şartları taşıması halinde maaş bağlanır.
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✘Süreli rapor verilerek belli aralıklarla raporlarını yenilemek zorunda kalan engelli vatandaşlara, yeni düzenlemeyle sürekli rapor verilebilme imkanı getirildi.
13
İstihdam sağlanıyor
✘50 ve üzeri çalışanı bulunan özel sektör işyerlerinde en az yüzde 3, kamuda yüzde 4 engelli personel çalıştırılması zorunlu. Kotanın üzerinde engelli çalıştıran sigorta prim teşviği alır.
14
✘Engelli memura isteği dışında gece nöbeti ve fazla mesai yaptırılamaz.
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✘İşkur, MEB Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve belediyeler engellilere yönelik meslek edindirme kursları düzenliyor.
16
✘Sosyal Destek Hattı ‘Alo 183’, 7 gün 24 saat engellilere hizmet veriyor.
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Emlak vergisi ödemiyor
✘200 metrekareye kadar tek konutu olan engelli, Emlak Vergisi ödemiyor.
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✘Çalışma gücünün asgari yüzde 80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari yüzde 60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari yüzde 40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılırken, bu engel kategorilerinde bulunanlara 290- 1200 lira arasında vergi muafiyeti uygulanıyor.
19
✘Engellinin eğitim, meslek, günlük yaşamları için özel üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları KDV’den istisna tutuluyor. İndirim uygulanıyor
20
✘Her belediye su indirimini en az yüzde 30 oranında uygulamak zorunda. İSKİ’nin indirimi yüzde 50.
21
✘D-Smart ve Digitürk indirimli üyelik imkanı sunuyor.
22
✘Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, TTNET, Uydunet ve Turkcell Süperonline’da engellilere özel indirimli tarifeler var.
23
✘Belediye otobüsleri, metro seferleri, Demir Yolları ve Deniz Yolları’nın şehiriçi seferleri ücretsiz. ‘Ağır engelli’ ibareli raporu olanların bir refakatçisi ücretsiz ulaşımdan yararlanır.
24
✘Şehirlerarası otobüslerde yüzde 40 indirim uygulanır. 20 koltuklu araçta 1, 20’den fazla koltuğa sahip olanlarda 2 engelliye indirim uygulanıyor.
25
✘THY, yüzde 40 ve üzeri oranda engelli olan yolculara, uygulanabilir ücretler üzerinden tüm iç ve dış hatlarda yüzde 25 indirim uyguluyor.
26
✘Yüzde 40’ın üzerinde olan engelli olanlar ile ağır engelli bireylerin birlikte yolculuk ettikleri bir refakatçi havayolu hariç şehiriçi toplu taşımadan ücretsiz yararlanır.
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Ücretsiz park yeri
✘Havalimanlarındaki ve belediyelerin işlettiği otoparklardan ücretsiz yararlanabilir.
✘ÖTV indirimli aracı olanlar evlerinin önüne belediyeye müracaat ederek ‘engelli araç park yeri’ yaptırabilir.
✘Trafik Tescil Şubesi’ne dilekçe ile başvurarak engelli araç park kartı temin edilebilir.