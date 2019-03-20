Demet Akbağ'a taziye ziyareti

Zafer Çika’nın İzmir’de yapılan cenaze töreninin ardından Demet Akbağ İstanbul’a döndü. Usta oyuncu, önceki gün Raffles Otel’de taziyeleri kabul etti.
Fatih Terim, Seda Sayan, Doğa Rutkay, Seray Sever, İlker Aksum, Arzuhan Doğan Yalçındağ gibi birçok ünlü isim Akbağ’ı yalnız bırakmadı. 3 saat süren ziyarette bir ara tansiyonu düşen Demet Akbağ, verdiği kısa aranın ardından misafirlerini ağırlamaya devam etti.
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