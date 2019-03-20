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Demet Akbağ'a taziye ziyareti

Geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazası sonucu eşi Zafer Çika’yı kaybeden Demet Akbağ’a taziye ziyareti yapıldı.

Hürriyet Haber
20.03.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Demet Akbağa taziye ziyaretiNext

Zafer Çika’nın İzmir’de yapılan cenaze töreninin ardından Demet Akbağ İstanbul’a döndü. Usta oyuncu, önceki gün Raffles Otel’de taziyeleri kabul etti.

Fatih Terim, Seda Sayan, Doğa Rutkay, Seray Sever, İlker Aksum, Arzuhan Doğan Yalçındağ gibi birçok ünlü isim Akbağ’ı yalnız bırakmadı. 3 saat süren ziyarette bir ara tansiyonu düşen Demet Akbağ, verdiği kısa aranın ardından misafirlerini ağırlamaya devam etti.

Etiketler: ali çika

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