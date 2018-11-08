Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Demet Akalın ile Okan Kurt 6,5 yıllık evliliklerini eylül ayında noktalamıştı. Demet Akalın boşanmanın ardından ilk kez Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Akalın, bütün merak edilenleri canlı yayında anlattı.
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