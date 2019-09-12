Demet'ten şaşırtan sözler: Sonuçta yalnız uyuyor, koca yok
Demet Akalın, Harbiye konseri sonrası ‘Mekanın sahibi döndü’ diyen Hadise için yaptığı yorumla şaşırttı. ‘Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor’ diyen Akalın, yeni bir polemiğin fitilini yaktı.
Demet Akalın, Harbiye konseri sonrası ‘Mekanın sahibi döndü’ diyen Hadise için yaptığı yorumla şaşırttı. ‘Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor’ diyen Akalın, yeni bir polemiğin fitilini yaktı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.