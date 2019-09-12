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Demet'ten şaşırtan sözler: Sonuçta yalnız uyuyor, koca yok

Demet Akalın, Harbiye konseri sonrası ‘Mekanın sahibi döndü’ diyen Hadise için yaptığı yorumla şaşırttı. ‘Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor’ diyen Akalın, yeni bir polemiğin fitilini yaktı.

Hürriyet Haber
12.09.2019 - 09:28 | Son Güncelleme:
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Demetten şaşırtan sözler: Sonuçta yalnız uyuyor, koca yokNext

Demet Akalın, Harbiye konseri sonrası ‘Mekanın sahibi döndü’ diyen Hadise için yaptığı yorumla şaşırttı. ‘Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor’ diyen Akalın, yeni bir polemiğin fitilini yaktı.

Etiketler: hadise fotoğrafları , Demet Akalın instagram
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