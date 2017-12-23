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Ben yapınca komik oluyor

 Gösteri dünyasının ünlülerinin Instagram'da paylaştığı pozları her gün milyonlarca kişi takip ediyor. Bir o kadar da beğeni topluyor bu fotoğraflar. Belki onlara ve yaşadıkları hayatlara özenenler de çıkıyordur. Avustralya'dan da bu ünlülerin Instagram'da beğeni rekorları kıran pozlarını taklit eden biri çıktı.

Hürriyet Haber
23.12.2017 - 12:27 | Son Güncelleme:
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Ben yapınca komik oluyorNext

 Bir komedyen olan Celeste Barber'ın amacı ünlülere olan özentisini göstermek değil: Sadece eğlenmek.

Fotoğralar: Celeste Barber/ Instagram

Etiketler: celeste barber , instagram , taklit

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