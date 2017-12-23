Ben yapınca komik oluyor

Gösteri dünyasının ünlülerinin Instagram'da paylaştığı pozları her gün milyonlarca kişi takip ediyor. Bir o kadar da beğeni topluyor bu fotoğraflar. Belki onlara ve yaşadıkları hayatlara özenenler de çıkıyordur. Avustralya'dan da bu ünlülerin Instagram'da beğeni rekorları kıran pozlarını taklit eden biri çıktı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.