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Türkiye güzelinden duygulandıran paylaşım: Yıllar nasıl da aktı

Türkiye'nin taçlı güzelinden duygulandıran paylaşım. Onu bu haliyle görenler 23 yıl önceye gitti.

Hürriyet Haber
07.06.2018 - 12:56 | Son Güncelleme:
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Türkiye güzelinden duygulandıran paylaşım: Yıllar nasıl da aktıNext

1995 yılının Türkiye güzeli Demet Şener, taç giydiği gece çekilen pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Bugün 41 yaşında ve iki çocuk annesi olan Şener, o gece ikinci ve üçüncü seçilen Gamze Saygı ve Beste Acar ile çekilen mutluluk pozunu "Yıl 1995. Türkiye Güzeli seçildiğim gece. Hayatımın en heyecanlı, en unutulmaz anlarından biriydi. Henüz 18 yaşını doldurmamıştım. Hayat nasıl hızla akıyor" notuyla paylaştı.

Etiketler: miss turkey , türkiye güzelleri , çağla şıkel , tuğçe kazaz

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