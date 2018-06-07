Türkiye güzelinden duygulandıran paylaşım: Yıllar nasıl da aktı

1995 yılının Türkiye güzeli Demet Şener, taç giydiği gece çekilen pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Bugün 41 yaşında ve iki çocuk annesi olan Şener, o gece ikinci ve üçüncü seçilen Gamze Saygı ve Beste Acar ile çekilen mutluluk pozunu "Yıl 1995. Türkiye Güzeli seçildiğim gece. Hayatımın en heyecanlı, en unutulmaz anlarından biriydi. Henüz 18 yaşını doldurmamıştım. Hayat nasıl hızla akıyor" notuyla paylaştı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.