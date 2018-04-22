Çok konuşulacak açıklama: 'İftiraya uğradım'

Emina Jahovic, Mustafa Sandal’la aldıkları boşanma kararı için önceki gün ilk kez konuştu. Sırp şarkıcı, ‘Hep beni suçladılar ama evliliğin bitme nedeni ben değilim’ dedi ve ekledi: ‘Barışmamız artık imkansız’
Emina Jahovic, Mustafa Sandal’la aldıkları boşanma kararı için önceki gün ilk kez konuştu. Sırp şarkıcı, ‘Hep beni suçladılar ama evliliğin bitme nedeni ben değilim’ dedi ve ekledi: ‘Barışmamız artık imkansız’
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