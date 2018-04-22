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Çok konuşulacak açıklama: 'İftiraya uğradım'

Emina Jahovic, Mustafa Sandal’la aldıkları boşanma kararı için önceki gün ilk kez konuştu. Sırp şarkıcı, ‘Hep beni suçladılar ama evliliğin bitme nedeni ben değilim’ dedi ve ekledi: ‘Barışmamız artık imkansız’

Hürriyet Haber
22.04.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:
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Çok konuşulacak açıklama: İftiraya uğradımNext

Emina Jahovic, Mustafa Sandal’la aldıkları boşanma kararı için önceki gün ilk kez konuştu. Sırp şarkıcı, ‘Hep beni suçladılar ama evliliğin bitme nedeni ben değilim’ dedi ve ekledi: ‘Barışmamız artık imkansız’

Etiketler: Mustafa Sandal kimdir

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