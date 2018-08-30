'Çok güzel bir aşk yaşıyoruz'

Sinan Akçıl, son yaz konserini önceki gün İsfanbul Açıkhava’da verdi. Akçıl’ı dinlemeye gelenler arasında 2016 Best Model of Turkey ve 2016 Best Model of the World birincisi olan sevgilisi Gizem Kayalı da vardı.
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