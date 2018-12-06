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Çok güldüm, başıma bu geldi

Yıldızların gecesinde kırmızı halıda zor anlar yaşadı.

Hürriyet Haber
06.12.2018 - 09:41 | Son Güncelleme:
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Çok güldüm, başıma bu geldiNext

Meraklılarının her yıl büyük bir merakla beklediği Pirelli 2019 takvimi sonunda gün ışığına çıktı. Bu yıl fotoğraflarını Albert Watson'ın çektiği takvimin tanıtımı da İtalya'nın Milano kentinde yapıldı. Takvime poz veren bütün modeller de özel gecede bir araya geldi.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK 

Etiketler: pirelli , takvim , albert watson

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