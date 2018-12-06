Çok güldüm, başıma bu geldi

Meraklılarının her yıl büyük bir merakla beklediği Pirelli 2019 takvimi sonunda gün ışığına çıktı. Bu yıl fotoğraflarını Albert Watson'ın çektiği takvimin tanıtımı da İtalya'nın Milano kentinde yapıldı. Takvime poz veren bütün modeller de özel gecede bir araya geldi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.