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'Çocuklarımı bu işten uzak tutun'

Eski eşi Demet Şener’in Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmasının ardından Küpeli’nin babasını aradığı ve “Ben yandım, oğlunuz yanmasın” dediği konuşulan İbrahim Kutluay, iddialara yanıt verdi: “Ben kimseyi aramadım, konuşmadım.”

Behlül AYDIN
04.07.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Çocuklarımı bu işten uzak tutunNext

Eski eşi Demet Şener’in Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmasının ardından Küpeli’nin babasını aradığı ve “Ben yandım, oğlunuz yanmasın” dediği konuşulan İbrahim Kutluay, iddialara yanıt verdi: “Ben kimseyi aramadım, konuşmadım.”

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