'Çocuklarımı bu işten uzak tutun'

Eski eşi Demet Şener’in Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmasının ardından Küpeli’nin babasını aradığı ve “Ben yandım, oğlunuz yanmasın” dediği konuşulan İbrahim Kutluay, iddialara yanıt verdi: “Ben kimseyi aramadım, konuşmadım.”
Eski eşi Demet Şener’in Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmasının ardından Küpeli’nin babasını aradığı ve “Ben yandım, oğlunuz yanmasın” dediği konuşulan İbrahim Kutluay, iddialara yanıt verdi: “Ben kimseyi aramadım, konuşmadım.”
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