Sevgilisinin yatakta çektiği çıplak poz internete sızdı

Game of Thrones'taki Jon Snow rolüyle tanınan ünlü oyuncu Kit Harington'ın eşini Rus modelle aldattığı iddia edildi. Harington'ın ilişki yaşadığı ileri sürülen Rus model Olga Vlabova, ünlü oyuncunun yatakta çekilmiş çıplak fotoğrafını internete sızdırdı. Harington'ı yatakta uyurken gösteren poz Dom 2 adlı dergide yayınlandı.
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