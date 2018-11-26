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Sevgilisinin yatakta çektiği çıplak poz internete sızdı

Taht Oyunları'nın beş aylık evli yıldızı Kit Harington, karısını aldattı ve büyük bir skandal patladı.

Hürriyet Haber
26.11.2018 - 13:12 | Son Güncelleme:
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Sevgilisinin yatakta çektiği çıplak poz internete sızdıNext

Game of Thrones'taki Jon Snow rolüyle tanınan ünlü oyuncu Kit Harington'ın eşini Rus modelle aldattığı iddia edildi. Harington'ın ilişki yaşadığı ileri sürülen Rus model Olga Vlabova, ünlü oyuncunun yatakta çekilmiş çıplak fotoğrafını internete sızdırdı. Harington'ı yatakta uyurken gösteren poz Dom 2 adlı dergide yayınlandı.

FOTOĞRAFLAR:  BACKGRID UK

Etiketler: rose leslie , olya sergeevna

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