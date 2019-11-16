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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Magazin
16 KasÄ±m 2019 - 11:01,

ÇÄ±plak poz verdim diye anne olmaya hakkÄ±m yok mu?

2018 yÄ±lÄ±nda Kalkan'da evlenen Ã¼nlÃ¼ model ve TV yÄ±ldÄ±zÄ± anne olmak iÃ§in mÃ¼cadele ediyor. Bir yandan da sosyal medyada kendisine yÃ¶nelik "GeÃ§miÅŸin bedelini Ã¶dÃ¼yorsun. Anne olmayÄ± hak etmedin" ÅŸeklindeki saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± durmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â

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AdÄ±nÄ±, Ä°ngiliz tabloid gazetelerindeÂ  "Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sayfa gÃ¼zeli" olarak duyuran Ä°ngiliz model ve TV yÄ±ldÄ±zÄ± Rhian Sugden, anne olabilmek iÃ§in canÄ±nÄ± diÅŸine taktÄ±. Bir yandan tÃ¼p bebek tedavisinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aksiliklerle savaÅŸmak zorunda kalan Sugden bir yandan da sosyal medya Ã¼zerinden "Anne olmayÄ± hak etmedin, Ã§Ã¼nkÃ¼ geÃ§miÅŸte yarÄ± Ã§Ä±plak pozlar verdin" diyerek kendisini eleÅŸtirenlerle mÃ¼cadele ediyor.
< bR> INSTAGRAM, BACKGRID UK

2

33 yaÅŸÄ±ndaki Sugden, Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda "Anne olamazsÄ±n; Ã§Ã¼nkÃ¼ bunu hak etmedin. Bu, geÃ§miÅŸte yaptÄ±klarÄ±nÄ±n bedeli" diyerek saldÄ±ranlara yanÄ±t verdi. Sugden videonun bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinde konuÅŸurken gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.
< bR> INSTAGRAM, BACKGRID UK

3

Olivier Mellor ile Kalkan'da dÃ¼zenlenen bir tÃ¶renle evlenen, balayÄ±nÄ± da orada geÃ§iren Sugden ilk tÃ¼p bebek denemesinde baÅŸarÄ±sÄ±z oldu.
< bR> INSTAGRAM, BACKGRID UK

4

Ä°kinci kez tedaviye baÅŸlayacaÄŸÄ± gÃ¼n de internetteki bazÄ± kullanÄ±cÄ±larÄ±n "anne olmayÄ± hak etmedin" ÅŸeklindeki saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±.
< bR> INSTAGRAM, BACKGRID UK

5

Sugden videoda, hem kendi tÃ¼p bebek serÃ¼venini anlatmak hem de bÃ¶yle bir tedavi planlayan kadÄ±nlara yol gÃ¶stermek amacÄ±yla bir blog hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Ama blog yazÄ±mÄ±n altÄ±nda korkunÃ§ yorumlar vardÄ±" dedi.
< bR> INSTAGRAM, BACKGRID UK

6

Sugden sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "BazÄ±larÄ± benim anneliÄŸe hakkÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§Ã¼nkÃ¼ geÃ§miÅŸte "Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sayfa gÃ¼zeli" olduÄŸumu yazmÄ±ÅŸ. BazÄ±larÄ± da Ã§ocuklarÄ±m olsa bile bir gÃ¼n benim geÃ§miÅŸte yaptÄ±ÄŸÄ±m bu iÅŸ yÃ¼zÃ¼nden alaylara maruz kalacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸ."
< bR> INSTAGRAM, BACKGRID UK

7

GeÃ§miÅŸte fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yÃ¼zÃ¼nden bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±lara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sugden "Ama bu saldÄ±rÄ±nÄ±n yepyeni bir tÃ¼rÃ¼" dedi.
< bR> INSTAGRAM, BACKGRID UK

8

Rhian Sugden "Ä°nsanlar bizim de "gerÃ§ek insan" olduÄŸumuzu unutuyorlar. Ben yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±m bloÄŸumu para iÃ§in hazÄ±rlamÄ±yorum. YazmayÄ± seviyorum ve oraya yazdÄ±klarÄ±mda birkaÃ§ insana yardÄ±mcÄ± oldum" dedi.
< bR> INSTAGRAM, BACKGRID UKÂ 

9

Ä°ngiliz model Rhian Sugden, Antalya'dan vazgeÃ§emiyor. KaÅŸ ve Kalkan ilÃ§elerine kendi deyimiyle "aÅŸÄ±k olan" Sugden, sÄ±k sÄ±k tatile geliyor.

INSTAGRAM

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GeÃ§en yÄ±l Kalkan'da evlenen, balayÄ±nÄ± da orada yapan model, yine aynÄ± yerde.

INSTAGRAM

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Sugden, KaÅŸ- Kalkan tatilinde Ã§ektirdiÄŸi pozlarÄ±nÄ± da sosyal medyadan takipÃ§ileriyle paylaÅŸÄ±yor.

INSTAGRAM

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INSTAGRAM

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INSTAGRAM

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Ä°ngiliz model Rhian Sugden, kelimenin tam anlamÄ±yla bir TÃ¼rkiye aÅŸÄ±ÄŸÄ±. Her yaz TÃ¼rkiye'ye, Antalya'ya gelip tatil yapan Sugden, hayatÄ±nÄ±n en mutlu gÃ¼nÃ¼ iÃ§in de Kalkan'Ä± seÃ§miÅŸti. Uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Oliver Mellor ile Kalkan'da evlenen Sugden; balayÄ±nÄ± da burada geÃ§irdi.

Ãœlkesine dÃ¶nen Rhian Sugden, yine de Kalkan'daki mutlu gÃ¼nlerini unutamÄ±yor. Sugden, Instagram sayfasÄ±nda yine dÃ¼ÄŸÃ¼n ve balayÄ± eÄŸlenceleri sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen bir pozunu paylaÅŸtÄ±. Bu paylaÅŸÄ±m, Sugden'in takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni aldÄ±.Â

FOTOÄžRAFLAR: RHIAN SUGDEN- INSTAGRAM

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FOTOÄžRAFLAR: RHIAN SUGDEN- INSTAGRAM

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FOTOÄžRAFLAR: RHIAN SUGDEN- INSTAGRAM

17

FOTOÄžRAFLAR: RHIAN SUGDEN- INSTAGRAM

18

FOTOÄžRAFLAR: RHIAN SUGDEN- INSTAGRAM

19

FOTOÄžRAFLAR: RHIAN SUGDEN- INSTAGRAM

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FOTOÄžRAFLAR: RHIAN SUGDEN- INSTAGRAM

21

FOTOÄžRAFLAR: RHIAN SUGDEN- INSTAGRAM

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FOTOÄžRAFLAR: RHIAN SUGDEN- INSTAGRAM

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