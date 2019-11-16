Futbolcu azlÄ±ÄŸÄ±ndan, Ã§ok sayÄ±da kulÃ¼pten gelen isimlerle takÄ±m kurmaktan ve tecrÃ¼be eksikliÄŸinden sÃ¼rekli olarak ÅŸikÃ¢yet eden Mircea Lucescu'nun tezleri tek tek Ã§Ã¼rÃ¼dÃ¼.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; Ãœlke genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor, sabah saatlerinde DoÄŸu Akdeniz ile Ä°Ã§ Anadolu'nun gÃ¼ney ve doÄŸusunun parÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ä°Ã§ Ege, Ä°Ã§ Anadolu ile BatÄ± ve Orta Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Ä°ÅŸte bÃ¶lgelerden gelen son dakika hava durumu tahmini ve il il hava durumu raporu