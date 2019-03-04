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Cezaevinden çıkan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar altı ay sonra ailesine böyle kavuştu!

Ağustos ayında cezaevine giren Ufuk Bayraktar, tahliye oldu. Silivri Cezaevi’nden dün çıkan ünlü oyuncu, “Cezaevinde özgürlük insanın sadece gördüğü rüyalardan ibaret. Allah bir daha girmeyi nasip etmesin” dedi.

Sayit DURMAZ
04.03.2019 - 07:19 | Son Güncelleme:
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Cezaevinden çıkan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar altı ay sonra ailesine böyle kavuştuNext

Ağustos ayında cezaevine giren Ufuk Bayraktar, tahliye oldu. Silivri Cezaevi’nden dün çıkan ünlü oyuncu, “Cezaevinde özgürlük insanın sadece gördüğü rüyalardan ibaret. Allah bir daha girmeyi nasip etmesin” dedi.

Etiketler: Ufuk Bayraktar cezaevi , Silivri Cezaev
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