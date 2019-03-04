Cezaevinden çıkan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar altı ay sonra ailesine böyle kavuştu!
Ağustos ayında cezaevine giren Ufuk Bayraktar, tahliye oldu. Silivri Cezaevi’nden dün çıkan ünlü oyuncu, “Cezaevinde özgürlük insanın sadece gördüğü rüyalardan ibaret. Allah bir daha girmeyi nasip etmesin” dedi.
Ağustos ayında cezaevine giren Ufuk Bayraktar, tahliye oldu. Silivri Cezaevi’nden dün çıkan ünlü oyuncu, “Cezaevinde özgürlük insanın sadece gördüğü rüyalardan ibaret. Allah bir daha girmeyi nasip etmesin” dedi.
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