MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriCatherine Zeta-Jones ve Michael Douglas özel izinle Ayasofya Müzesi’ni gezdi
GeriMagazin Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas özel izinle Ayasofya Müzesi’ni gezdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 08:38, /

Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas özel izinle Ayasofya Müzesi’ni gezdi

Dünyaca ünlü oyuncular Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, evliliklerinin 20’nci yılını kutlamak için geldikleri İstanbul’u gezmeye devam ediyor. Ünlü çift, şehirdeki ikinci günlerinde Kültür Bakanlığı’ndan alınan özel izinle akşam saatlerinde Ayasofya Müzesi’ni gezdi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1

Evliliklerinin 20’nci yılını kutlamak için çıktıkları dünya turu kapsamında İstanbul’a gelen Hollywood yıldızları Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones ile çocukları, şehir turuna devam ediyor.

2

Ünlü ailenin şehirdeki ikinci günlerinde yeni durakları Ayasofya Müzesi oldu. Kültür Bakanlığı’ndan alınan özel izinle akşam saatlerinde Ayasofya Müzesi’ne giden aileye ünlü seyahat yazarı ve rehber Saffet Emre Tonguç eşlik etti.

3

TÜRKİYE’YE BAYILIYORLAR

20 kişilik grupla yaklaşık 1 saat Ayasofya turu yapan Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones çıkışta soruları yanıtsız bıraktı.

4

Saffet Emre Tonguç ise “Turdan çok memnun kaldılar. Dünyanın en güzel eserleri burada olduğu için Türkiye’ye bayılıyorlar. Daha önce de ülkemize gelmişler. Burada olmaktan çok mutlular” dedi.

5

Sinagog da gezdiler

İstanbul’daki ilk günlerinde Boğaz Turu yapan Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones ardından Kuzguncuk Sinagogu’na gitti. Ünlü çiftin sinagogtaki fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

6

BOĞAZ'DA BALIK

8 Ocak’a kadar şehrin tarihi ve turistik yerlerini keşfedecek olan aile önceki gün Boğaz'da balık yedi. Gazetecilerin görüntü almasını istemeyen grup mekanın denize açılan kapısından tekneye bindi.

7

Michael Douglas'a mekan görevlileri yardım etti. Aile yemeğin ardından Boğaz turu yaptı.

8

Catherine Zeta-Jones bir röportajında Türkiye’ye birkaç kez geldiğini söylemiş, “Dünyada en sevdiğim yer Kapalıçarşı” demişti. Ünlü yıldız, İstanbul turunda Kapalıçarşı’ya da yer verecek.

9

Hollywood'un ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones, iki çocukları Dylan ve Carys ile birlikte İstanbul'a geldi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi