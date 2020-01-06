Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 08:38,
Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas özel izinle Ayasofya Müzesi’ni gezdi
Dünyaca ünlü oyuncular Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, evliliklerinin 20’nci yılını kutlamak için geldikleri İstanbul’u gezmeye devam ediyor. Ünlü çift, şehirdeki ikinci günlerinde Kültür Bakanlığı’ndan alınan özel izinle akşam saatlerinde Ayasofya Müzesi’ni gezdi.
Evliliklerinin 20’nci yılını kutlamak için çıktıkları dünya turu kapsamında İstanbul’a gelen Hollywood yıldızları Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones ile çocukları, şehir turuna devam ediyor.
TÜRKİYE’YE BAYILIYORLAR
20 kişilik grupla yaklaşık 1 saat Ayasofya turu yapan Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones çıkışta soruları yanıtsız bıraktı.
Sinagog da gezdiler
İstanbul’daki ilk günlerinde Boğaz Turu yapan Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones ardından Kuzguncuk Sinagogu’na gitti. Ünlü çiftin sinagogtaki fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
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