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Cannes'daki o fotoğrafa savunma

'Ahlat Ağacı' oyuncuları Murat Cemcir, Hazar Ergüçlü, Doğu Demirkol ve Reyhan Asena Keskinci, önceki gün Kanyon’da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Hürriyet Haber
01.06.2018 - 15:13 | Son Güncelleme:
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Cannesdaki o fotoğrafa savunmaNext

Nuri Bilge Ceylan’ın bu yıl Cannes’da Altın Palmiye için yarışan filmi “Ahlat Ağacı” dün vizyona girdi. Filmin oyuncuları Murat Cemcir, Hazar Ergüçlü, Doğu Demirkol ve Reyhan Asena Keskinci, önceki gün Kanyon’da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Etiketler: gazete haberi

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