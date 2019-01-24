Beklenmedik bir anda!

Buzun üzerinde; uçar gibi, yerçekimine meydan okurcasına dans edenleri izlemekten kim keyif almaz ki... Müzik, dans gibi sanat dallarını sporun disipliniyle birleştiren artistik buz pateni, en çok özveri gerektiren dallardan biri.
Çocukluk çağından başlayıp bütün hayata yayılan sıkı çalışma programı, bazen ölümcül sonuçlar doğuran beklenmedik kazalar, aylarca süren sakatlıklar ve buzda dans ederken alınan riskler. Bazen de tıpkı bu karede olduğu gibi beklenmedik anda yaşanan düşüşler...
Bu spora gönül verenlerin hissettiklerini "aşk" kelimesinden başka ne açıklayabilir. Yani "buza kesmiş aşıklar."
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