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Ahmet Kural Sıla'ya şiddet mi uyguladı?

Şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural'ın ayrılıkları hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Sıla’nın, Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural’ı kıskançlık krizine soktu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural tartışma anında Sıla’ya tokat attığı öne sürüldü.

Hürriyet Haber
02.02.2018 - 07:25 | Son Güncelleme:
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Ahmet Kural Sılaya şiddet mi uyguladıNext

Yaşadıkları aşk kadar ani gelen ayrılıklarıyla da gündeme bomba gibi düşen Ahmet Kural-Sıla’nın ilişkisinin neden bittiği ortaya çıktı!

Akşam Life'ın haberine göre; Sıla’nın, Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural’ı kıskançlık krizine soktu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural tartışma anında Sıla’ya tokat attı.

Etiketler: sıla , ahmet kural , neden ayrıldılar

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