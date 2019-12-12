Burcu Esmersoy sahte hesap açıp eski eşiyle konuştu mu? Açıklama geldi

* İstanbul Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği'nde okuyordum ve kendi harçlığımı kendim kazanıyorum. Çok yakın bir arkadaşım var. İbrahim Tatlıses'in de halkla ilişkiler işlerini yapıyor. Panik içinde beni aradı. "Burcu ben mahvoldum. Ayarladığımız model gelmedi, gelemedi. İbrahim Bey kayda başlayacak. Bir kız bulmam lazım, ne olur gel" dedi. Teklif ettiği para okulu neredeyse 6 aylık taksitini ödüyor. "Tabii ki' dedi. İnsan şey diye düşünüyor çünkü "Ne kadar izlenebilir ki bu?" Sonra gittim ve böyle bir klipte rol almış oldum. Değişik bir hatıra oldu, ne diyeyim ki?