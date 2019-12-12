Burcu Esmersoy sahte hesap açıp eski eşiyle konuştu mu? Açıklama geldi

Burcu Esmersoy’un sosyal medyada yabancı bir güzelin fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açtığı, bu hesaptan o dönem eşi olan Berk Suyabatmaz’la konuştuğu, buluşma zamanı geldiğinde ise kimliğini açıklayarak “beni aldatacaktın” deyip boşandığı ileri sürülmüştü.
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Eylül ayında Berk Suyabatmaz’dan boşanan Esmersoy iddialara açıklık getirdi: “Berk sayfasında da paylaşmıştı. Onun gibi davranan, onun fotoğrafını kullanarak hesap açan, listesindeki kadınlara onun ağzından yazan biri oldu. Konunun benimle ilgisi yok yani. Böyle bir şey niye yapayım. Biz Berk’le anlaşamadık o yüzden ayrıldık.”
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Sevgilimle tartışınca ya benim telefonum kırılır ya da onun!
Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerdeYoutube!'da yayınlanan 'İbrahim Sekim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Esmersoy, merak edilenleri anlattı...
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* Spor benim meraklı olduğum bir konu değildi. Zorla ittirildim ama yaptığım dönemde iyi yaptığımı düşünüyorum. * Reklam ajansında çalışan arkadaşlarım vardı. Bana 'Burcu ajansa gelmek ister misin? Reklamlarda oynarsın, harçlığını çıkarırsın' dediler. 'Tamam' dedim. Ajansa götürdüler beni. O gün güzellik yarışması seçmeleri vardı. Ajansın sahibi 'seni yarışmaya katalım mı?' dedi. Çok net hatırlıyorum 'Benim ailem hayatta izin vermez' dedim. O dönem dedem ve babaannem ile birlikte yaşıyordum. Gerçekten de izin vermediler. Olay anneme gitti. 'Tamam' dedi. Yarışmada 4. oldum. Japonya'ya gittim. Orada da 'dostluk güzeli' oldum. 'Bu kız güzel değil ama en azından tatlı' demek gibi bir şey.
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* Güzelik ve bakım için çok fazla para harcamıyorum.
* Kabul ettiğim bir iş için 'Allah kahretsin ben bunu neden kabul ettim' dediğim oldu.
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* İstanbul Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği'nde okuyordum ve kendi harçlığımı kendim kazanıyorum. Çok yakın bir arkadaşım var. İbrahim Tatlıses'in de halkla ilişkiler işlerini yapıyor. Panik içinde beni aradı. "Burcu ben mahvoldum. Ayarladığımız model gelmedi, gelemedi. İbrahim Bey kayda başlayacak. Bir kız bulmam lazım, ne olur gel" dedi. Teklif ettiği para okulu neredeyse 6 aylık taksitini ödüyor. "Tabii ki' dedi. İnsan şey diye düşünüyor çünkü "Ne kadar izlenebilir ki bu?" Sonra gittim ve böyle bir klipte rol almış oldum. Değişik bir hatıra oldu, ne diyeyim ki?
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* Alt 4 dişim çok yamuktu. 2 tanesi birbirinin üstüne binmişti. Ben artık onlara photoshop yapmaktan bıktım. Doktora gidip düzelttirdim. Onların dışında yüzümde bir estetik müdahale yok.
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* İlişkilerde yaşadığım tartışmalar genellikle telefon yüzünden oluyor. Tartışmanın sonunda o telefon kırılıyor. Ya benimki, ya karşımdakininki...
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* Bugüne kadar yaptığım işler arasında en çok yapımcılığı ve sunuculuğu sevdim. 20-25 seneyi geride bıraktım. Televizyon konusunda her şeyi bildiğimi biliyorum. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Ekran önünde olmadığım zamanlarda arkada yapımcı yada montajcı olarak bile çalışabileceğimi bildiğim için rahatlığım var.