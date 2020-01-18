Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'i kızdıracak açıklama

Oyuncu Fahriye Evcen, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Burak Özçivit ile 2017 yılında görkemli bir törenle evlenmişti. Çiftin ilk bebekleri Karan, geçtiğimiz yıl nisan ayında dünyaya geldi.
2
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit uzun süre oğullarının yüzünü göstermedi. Evcen, aralık ayında kural bozdu ve oğlu ile fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
3
Karan ve fahriye Evcen'in 3 kare fotoğrafı 3 milyonun üzerinde beğeni aldı. Geçen zamana rağmen baba Burak Özçivit, oğlu ile tek fotoğrafını dahi paylaşmadı.
4
Ünlü oyuncu önceki akşam Etiler’de görüntülendi. Burak Özçivit dizi çekimlerinin devam ettiğini ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi.
5
Özçivit, gazetecilerin Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile ilgili sorularına “Şimdi burada eşimi ve oğlumu konuşmayalım." yanıtını verdi.
6
Burak Özçivit “Siz neden oğlunuzla fotoğraf paylaşmadınız?” sorusuna ise Fahriye Evcen’e gönderme yaparak “Benim acelem yok, zamanı gelince Karan’ı paylaşırım." sözleriyle yanıt verdi.
7
Kendilerine gelen reklam teklifleri ile ilgili soruları cevapsız bırakan Burak Özçivit, gözlerden kayboldu.