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Haber Giriş: 18 Ocak 2020 - 09:08, /

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'i kızdıracak açıklama

Burak Özçivit oğlu Karan'ın fotoğrafını neden paylaşmıyor?

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Oyuncu Fahriye Evcen, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Burak Özçivit ile 2017 yılında görkemli bir törenle evlenmişti. Çiftin ilk bebekleri Karan, geçtiğimiz yıl nisan ayında dünyaya geldi.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit uzun süre oğullarının yüzünü göstermedi. Evcen, aralık ayında kural bozdu ve oğlu ile fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Karan ve fahriye Evcen'in 3 kare fotoğrafı 3 milyonun üzerinde beğeni aldı. Geçen zamana rağmen baba Burak Özçivit, oğlu ile tek fotoğrafını dahi paylaşmadı.

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Ünlü oyuncu önceki akşam Etiler’de görüntülendi. Burak Özçivit dizi çekimlerinin devam ettiğini ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

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Özçivit, gazetecilerin Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile ilgili sorularına “Şimdi burada eşimi ve oğlumu konuşmayalım." yanıtını verdi.

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Burak Özçivit “Siz neden oğlunuzla fotoğraf paylaşmadınız?” sorusuna ise Fahriye Evcen’e gönderme yaparak “Benim acelem yok, zamanı gelince Karan’ı paylaşırım." sözleriyle yanıt verdi.

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Kendilerine gelen reklam teklifleri ile ilgili soruları cevapsız bırakan Burak Özçivit, gözlerden kayboldu.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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