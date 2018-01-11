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Son hali şaşırttı...Bulut Aras yıllara meydan okuyor

Saçlarını boyatan ünlü oyuncu Bulut Aras, fit ve genç görüntüsü ile yıllara meydan okuyor.

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 14:36 | Son Güncelleme:
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Son hali şaşırttı...Bulut Aras yıllara meydan okuyorNext

Türkan Şoray’la başrol oynadığı ‘Sultan’ filmiyle hafızalara kazınan ve Tatlı Nigar, Minik Serçe ve Kabadayı gibi filmleri ile gişe rekorları kıran Yeşilçam’ın usta isimlerinden Bulut Aras, yeni imajı ile dikkat çekti.

Etiketler: bulut aras , yeşilçam , oyuncu

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