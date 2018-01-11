Son hali şaşırttı...Bulut Aras yıllara meydan okuyor

Türkan Şoray’la başrol oynadığı ‘Sultan’ filmiyle hafızalara kazınan ve Tatlı Nigar, Minik Serçe ve Kabadayı gibi filmleri ile gişe rekorları kıran Yeşilçam’ın usta isimlerinden Bulut Aras, yeni imajı ile dikkat çekti.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.