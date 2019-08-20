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Bu yaz iyi tatil yaptı

Yaz aylarının yarısından çoğunu birer cennet köşesi olan tatil beldelerinde geçirdi.

Hürriyet Haber
20.08.2019 - 15:43 | Son Güncelleme:
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Bu yaz iyi tatil yaptıNext

Bu yıl gösteri dünyasının en çok tatil yapan ünlüleri listesi çıkarılsa ilk beş sırada yer alabileceklerden biri de Sofia Richie. Şarkılarıyla 1980'li yıllara damgasını vuran Lionel Richie'nin kızı olan 20 yaşındaki Sofia Richie, 2019 yazının en çok tatil yapan ünlülerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

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Etiketler: sofia richie , kylie jenner , lionel richie

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Bu yaz iyi tatil yaptı

Bu yaz iyi tatil yaptı

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