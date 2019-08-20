Bu yaz iyi tatil yaptı

Bu yıl gösteri dünyasının en çok tatil yapan ünlüleri listesi çıkarılsa ilk beş sırada yer alabileceklerden biri de Sofia Richie. Şarkılarıyla 1980'li yıllara damgasını vuran Lionel Richie'nin kızı olan 20 yaşındaki Sofia Richie, 2019 yazının en çok tatil yapan ünlülerinden biri olarak hafızalarda yer etti.
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