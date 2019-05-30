Bu kez tek başına

Eşiyle Bodrum tatiline çıkan Cem Özer, onun işleri nedeniyle İstanbul’a dönmesinden 1 gün sonra “Arkadaşım” dediği Emine Aydın’la el ele güneşlenirken görüntülenmişti. Ünlü şovmen, “Hanımefendi aile dostumuz. Psikolojisi bozulmuş, teselli verdim” diye açıklama yapmıştı.
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