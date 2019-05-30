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Bu kez tek başına

Eşi Pınar Dura’nın İstanbul’a dönmesinden 1 gün sonra plajda başka bir kadınla el ele görüntülenen Cem Özer, Bodrum tatiline yalnız devam ediyor.

Cenker TEZEL
30.05.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Bu kez tek başınaNext

Eşiyle Bodrum tatiline çıkan Cem Özer, onun işleri nedeniyle İstanbul’a dönmesinden 1 gün sonra “Arkadaşım” dediği Emine Aydın’la el ele güneşlenirken görüntülenmişti. Ünlü şovmen, “Hanımefendi aile dostumuz. Psikolojisi bozulmuş, teselli verdim” diye açıklama yapmıştı.

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