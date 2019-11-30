YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Bu kapÄ±nÄ±n ardÄ±nda son nefesini vermiÅŸti: O evin kaderi deÄŸiÅŸiyor
Unutulmaz filmlerde sergilediÄŸi performansla hafÄ±zalara kazÄ±nan Robin Williams'Ä±n son nefesini verdiÄŸi evin kaderi deÄŸiÅŸiyor.
BACKGRID USA, AVALON, DEPO PHOTOSÂ
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1
Williams'Ä±n 2014 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±na son verdiÄŸi Kuzey California'daki Akdeniz tarzÄ± inÅŸa edilmiÅŸ bu tek katlÄ± ev satÄ±ÅŸa sunuldu.
BACKGRID USA, AVALON, DEPO PHOTOS
2
Williams'Ä±n Ã¶lÃ¼m haberi duyulduÄŸunda hayranlarÄ±nÄ±n ellerinde Ã§iÃ§ekler ve mumlarla akÄ±n ettiÄŸi ev uzun sÃ¼redir Ã¶nÃ¼nden gelip geÃ§enler iÃ§in bir "hÃ¼zÃ¼n abidesi" olarak duruyordu. SatÄ±ÅŸtan sonra, 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana kimsenin yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± bu evin kaderi de deÄŸiÅŸmiÅŸ olacak.
BACKGRID USA, AVALON, DEPO PHOTOS
3
Robin Williams'Ä±n 2008 yÄ±lÄ±nda 4 milyon dolara satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ev 7.25 milyon dolardan satÄ±ÅŸa sunuldu.
BACKGRID USA, AVALON, DEPO PHOTOS
4
San Francisco kÃ¶rfezinin kÄ±yÄ±sÄ±nda yer alan bu ev, tek katlÄ± ve Akdeniz tarzÄ±nda inÅŸa edilmiÅŸ.
BACKGRID USA, AVALON, DEPO PHOTOS
5
Â AltÄ± yatak odalÄ± evin salonu ise hem kocaman bir yÃ¼zme havuzuna hem de karÅŸÄ±sÄ±nda uzanan kÃ¶rfez manzarasÄ±na sahip.
BACKGRID USA, AVALON, DEPO PHOTOS
6
1987'de inÅŸa edilen evin altÄ± buÃ§uk banyosu, geniÅŸ bir kÃ¼tÃ¼phane ve Ã§alÄ±ÅŸma odasÄ± da bulunuyor.
BACKGRID USA, AVALON, DEPO PHOTOS
7
1951 doÄŸumlu Robin Williams, 1970'lerin ortalarÄ±nda stand up gÃ¶sterileri yaparak kariyerine baÅŸladÄ±.
BACKGRID USA, AVALON, DEPO PHOTOS
8
AslÄ±nda Williams, oyunculuk kariyerine baÅŸlamadan Ã¶nce siyaset bilimi okumaya baÅŸlamÄ±ÅŸ ancak daha sonra Juilliard'a geÃ§ip orada tiyatro Ã¶ÄŸrenimine odaklanmÄ±ÅŸtÄ±.
BACKGRID USA, AVALON, DEPO PHOTOS
9
Hollywood'un onu keÅŸfi ise Mork, From Ork (Orklu Mork) karakteriyle oldu. Happy Days adlÄ± yapÄ±mÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer alan bu karakter ona, adÄ±nÄ± dÃ¼nya Ã§apÄ±nda duyuran Mork ve Mindy dizisinin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.
BACKGRID USA, AVALON, DEPO PHOTOSÂ
10
Robin Williams, ilk sinema deneyimini Robert Altman'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi Popeye adlÄ± filmle yaptÄ±.
BACKGRID USA, AVALON, DEPO PHOTOS
11
ArdÄ±ndan GÃ¼naydÄ±n Vietman, Ã–zÃ¼ Ozanlar DerneÄŸi, BalÄ±kÃ§Ä± Kral, Can Dostum, MÃ¼thiÅŸ DadÄ±, MÃ¼thiÅŸ Baba, Jumanji, UyanÄ±ÅŸlar, KuÅŸ Kafesi, Uykusuz gibi yapÄ±mlarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da filmde rol aldÄ±.
BACKGRID USA, AVALON, DEPO PHOTOSÂ
12
Genellikle gÃ¼ldÃ¼ren ama sonra da filmin bir yerinde duygulandÄ±ran bu karakterler ile seyircinin gÃ¶nlÃ¼nde sarsÄ±lmaz bir yer elde etti.
BACKGRID USA, AVALON, DEPO PHOTOS
13
11 AÄŸustos 2014'te kendi hayatÄ±na son vermesi hayranlarÄ±nÄ± Ã¼zdÃ¼.
BACKGRID USA, AVALON, DEPO PHOTOS
14
Ã–nce Ã¼nlÃ¼ oyuncunun depresyon nedeniyle intihar ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ancak sonra karÄ±sÄ± Susan Schneider, asÄ±l sorunun depresyon deÄŸil baÅŸka bir saÄŸlÄ±k sorunu olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.
BACKGRID USA, AVALON, DEPO PHOTOS
15
Robin Williams'a konulan ve Lewy cisimcikli demansÄ±, aÅŸÄ±rÄ± protein depolanmasÄ± sonucu beynin etkilenmesi ve bunun da davranÄ±ÅŸlarÄ±, ruh halini ve hareketleri deÄŸiÅŸtirmesi ÅŸeklinde tanÄ±mlanÄ±yor. HastalÄ±ÄŸÄ±n belirtileri Parkinson ve Alzheimer hastalÄ±klarÄ±yla benzerlikler gÃ¶steriyor.
BACKGRID USA, AVALON, DEPO PHOTOSÂ
16
Robin Williams, hayatÄ± boyunca Ã¼Ã§ kez evlendi. Ä°lk evliliÄŸi Valerie Velardi ile oldu. Sonra Marsha Garces Williams ile evlendi. Son evliliÄŸini ise Susan Schneider ile yaptÄ±.
BACKGRID USA, AVALON, DEPO PHOTOS
17
Robin Williams'Ä±n ilk evliliÄŸinden bir, ikinci evliliÄŸinden iki Ã§ocuÄŸu bulunuyor. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸinden ise Ã§ocuk sahibi olmadÄ±.