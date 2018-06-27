Bu fotoğraflar çok konuşulmuştu! Ünlü isimden cevap geldi
Şarkıcı Nilay Dorsa önceki gün sevgilisi Bora ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu. Dorsa'dan o fotoğraflara yanıt geldi. 'Ben insanların fiziğine değil, karakterine ve insanlığına bakarım'
Şarkıcı Nilay Dorsa önceki gün sevgilisi Bora ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu. Dorsa'dan o fotoğraflara yanıt geldi. 'Ben insanların fiziğine değil, karakterine ve insanlığına bakarım'
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