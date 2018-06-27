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Bu fotoğraflar çok konuşulmuştu! Ünlü isimden cevap geldi

Şarkıcı Nilay Dorsa önceki gün sevgilisi Bora ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu. Dorsa'dan o fotoğraflara yanıt geldi. 'Ben insanların fiziğine değil, karakterine ve insanlığına bakarım'

Hürriyet Haber
27.06.2018 - 12:41 | Son Güncelleme:
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Bu fotoğraflar çok konuşulmuştu Ünlü isimden cevap geldiNext

Şarkıcı Nilay Dorsa önceki gün sevgilisi Bora ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu. Dorsa'dan o fotoğraflara yanıt geldi. 'Ben insanların fiziğine değil, karakterine ve insanlığına bakarım'

Fotoğraflar : Cenker TEZEL

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