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10 yatak odalı, 25 bin m2... Ünlü çift bu evde yaşıyor!

Ayda ve Robbie Williams, Beverly Hills’teki evlerini Elle dergisine açtı. Çocukları ve besledikleri hayvanlarla büyük bir aile olduklarını söyleyen çift, dekorasyon tercihlerini de anlattı.

Hürriyet Haber
10.04.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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10 yatak odalı, 25 bin m2... Ünlü çift bu evde yaşıyorNext

Kaliforniya doğumlu oyuncu Ayda Field Williams ve eşi, İngiliz pop ikonu Robbie Williams, 2015’te Beverly Hills’teki bu evi satın aldıklarında, herhangi bir düzenleme yapmadan, önce fazlalık yapan her şeyi ortadan kaldırmaları gerektiğini biliyorlardı.

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