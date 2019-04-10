10 yatak odalı, 25 bin m2... Ünlü çift bu evde yaşıyor!

Kaliforniya doğumlu oyuncu Ayda Field Williams ve eşi, İngiliz pop ikonu Robbie Williams, 2015’te Beverly Hills’teki bu evi satın aldıklarında, herhangi bir düzenleme yapmadan, önce fazlalık yapan her şeyi ortadan kaldırmaları gerektiğini biliyorlardı.
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