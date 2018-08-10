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Bu ev sensiz bomboş geliyor şimdi: Sevenler ayrıldı, aşk yuvası satılıyor

Gösteri dünyasının örnek çifti yollarını ayırdı. Birlikte yaşadıkları aşk yuvası ise satışa çıktı.

Hürriyet Haber
10.08.2018 - 13:24 | Son Güncelleme:
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Bu ev sensiz bomboş geliyor şimdi: Sevenler ayrıldı, aşk yuvası satılıyorNext

Kısa bir süre önce bir çocuk sahibi olan oyuncu Hayden Panettiere ile Wladimir Klitschko yollarını ayırmaya karar verdi. 2009 yılından bu yana birlikte olan çift, beş yıl önce birlikte satın aldıkları evi de satışa çıkardı.

Fotoğraflar: Backgrid UK

Etiketler: Wladimir Klitschko , hayden panettiere , nashville

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