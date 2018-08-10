Bu ev sensiz bomboş geliyor şimdi: Sevenler ayrıldı, aşk yuvası satılıyor

Kısa bir süre önce bir çocuk sahibi olan oyuncu Hayden Panettiere ile Wladimir Klitschko yollarını ayırmaya karar verdi. 2009 yılından bu yana birlikte olan çift, beş yıl önce birlikte satın aldıkları evi de satışa çıkardı.
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