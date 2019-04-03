"Bu durumu kaldırmak herkesin harcı değil" El ele ilk fotoğraf

Çok mutluyum Rado Viva’da katıldığı ‘Ağır Masa’ adlı programda yeni hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Demet Şener, “ İyiyim çok mutluyum. Omzumdaki ağır yükler gitti. Herkes mutlu olmayı hak ediyor. Bence ben de zor bir süreçten çıktım. Karşıma da çok güzel biri çıktı. Böyle güzel bir aşk yaşıyoruz saklamadan, çok yeni ama çok mutluyuz” dedi. Fotoğraflar. Behlül AYDIN
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.