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"Bu durumu kaldırmak herkesin harcı değil" El ele ilk fotoğraf

14 yıllık eşi İbrahim Kutluay’dan çekişmeli geçen dava süreci sonunda boşanan Demet Şener yeni aşkını anlattı.

Hürriyet Haber
03.04.2019 - 13:47 | Son Güncelleme:
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Bu durumu kaldırmak herkesin harcı değil El ele ilk fotoğrafNext

Çok mutluyum
Rado Viva’da katıldığı ‘Ağır Masa’ adlı programda yeni hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Demet Şener, “ İyiyim çok mutluyum. Omzumdaki ağır yükler gitti. Herkes mutlu olmayı hak ediyor. Bence ben de zor bir süreçten çıktım. Karşıma da çok güzel biri çıktı. Böyle güzel bir aşk yaşıyoruz saklamadan, çok yeni ama çok mutluyuz” dedi. Fotoğraflar.
Behlül AYDIN

Etiketler: Cenk Küpeli

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