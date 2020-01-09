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Haber Giriş: 09 Ocak 2020 - 11:23, /

Bitmeyen tatil

Ünlü model 2019'un son haftasında çıktığı tatiline nokta koymak istemiyor.

BACKGRID USA

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Model Alessandra Ambrosio, geçen yılın son çeyreğinde çıktığı tatilini sürdürüyor. İki çocuk annesi Ambrosio, kış tatili için memleketi Brezilya'nın en gözde köşelerinden Florianapolis'i seçti.

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Alessandra Ambrosio önceki gün tekne keyfi yaparken görüntülendi. Ten rengi bir mayokini giyen Ambrosio, görünümünü bir şapka ile tamamladı. Ünlü modelin takılarından da vazgeçmediği dikkat çekti.

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Ambrosia'ya tatilinde sevgilisi Nicolo Oddi ile eski ilişkisinden dünyaya gelen kızı Anja ile oğlu Noah da eşlik ediyor.

Ambrosio, daha önce iş adamı Jamie Mazur ile nişanlıydı. Fakat çift evlenmeden yollarını ayırdı.

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Ambrosio, daha sonra da İtalyan işadamı ve model Nicolo Oddi ile birlikte olmaya başladı. Çift, sık sık çıktıkları tatillerde romantik görüntüler sergiliyor.

BACKGRID USA  

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Ambrosio, adını Victoria's Secret modeli olarak duyurmuştu. Oradan ayrıldıktan sonra yoluna devam etti.

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Ambrosio, birkaç kez Türkiye'ye de gelip podyuma çıkmıştı.

BACKGRID USA  

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