Bir zamanlar magazin dünyası

Günümüzde magazin dünyasında kimlerin gündemde olduğunu biliyorsunuz peki ya geçmiş yıllarda, mesela 1990'larda 80'lerde, 70'lerde hatta daha eskilerde hangi ünlülerin neden manşetlere taşındığını, gazetelere nasıl haber olduğunu biliyor musunuz.
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