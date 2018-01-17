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Bir zamanlar magazin dünyası

Günümüzde magazin dünyasında kimlerin gündemde olduğunu biliyorsunuz peki ya geçmiş yıllarda, mesela 1990'larda 80'lerde, 70'lerde hatta daha eskilerde hangi ünlülerin neden manşetlere taşındığını, gazetelere nasıl haber olduğunu biliyor musunuz.

Hürriyet Haber
17.01.2018 - 13:43 | Son Güncelleme:
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Bir zamanlar magazin dünyasıNext

İşte magazin tarihinde renkli bir gezinti. Hem hala gündemde olan ünlülerin geçmiş yıllardaki görüntülerini hatırlayalım hem de aramızdan ayrılanları analım..

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: magazin tarihi , nostalji , magazin tarihinden

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