Bir ayda ikinci kez evlendiler

Tam 27 yıl boyunca Amerikan Vogue dergisinin editörlüğünü yürüten Anna Wintour kızının mürüvvetini gördü. Wintour'un David Shaffer ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Bee, Francesco Carrozzini ile İtalya'nın romantik Portofino kentinde evlendi. Çift, 9 Temmuz'da da Wintour'un ABD, New York, Long Island'daki evinde evlenmişti. Bu kez İtalyan usulü bir nikah kıyıldı.
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