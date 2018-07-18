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Bir ayda ikinci kez evlendiler

Yayın dünyasının en güçlü kadını olarak tanınan editörün kızı bir ayda ikinci kez evlendi.

Hürriyet Haber
18.07.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:
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Bir ayda ikinci kez evlendilerNext

 Tam 27 yıl boyunca Amerikan Vogue dergisinin editörlüğünü yürüten Anna Wintour kızının mürüvvetini gördü. Wintour'un David Shaffer ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Bee, Francesco Carrozzini ile İtalya'nın romantik Portofino kentinde evlendi. Çift, 9 Temmuz'da da Wintour'un ABD, New York, Long Island'daki evinde evlenmişti. Bu kez İtalyan usulü bir nikah kıyıldı.

Fotoğraflar: Backgrid UK  

Etiketler: anna wintour , Francesco Carrozzini , bee shaffer

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