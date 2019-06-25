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'Bu son fotoğrafın, sen biliyordun'

Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Enis Fosforoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Fosforoğlu'nun eşi Feride Satıcı ve kızı Seren Fosforoğlu usta oyuncu toprağa verildikten saatler sonra duygusal bir yazı kaleme aldı.

Hürriyet Haber
25.06.2019 - 08:55 | Son Güncelleme:
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Bu son fotoğrafın, sen biliyordunNext

Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Enis Fosforoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Fosforoğlu'nun eşi Feride Satıcı ve kızı Seren Fosforoğlu usta oyuncu toprağa verildikten saatler sonra duygusal bir yazı kaleme aldı.

Etiketler: Instagram

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