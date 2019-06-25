'Bu son fotoğrafın, sen biliyordun'

Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Enis Fosforoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Fosforoğlu'nun eşi Feride Satıcı ve kızı Seren Fosforoğlu usta oyuncu toprağa verildikten saatler sonra duygusal bir yazı kaleme aldı.
Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Enis Fosforoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Fosforoğlu'nun eşi Feride Satıcı ve kızı Seren Fosforoğlu usta oyuncu toprağa verildikten saatler sonra duygusal bir yazı kaleme aldı.
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