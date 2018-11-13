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    Haberler >Teknoloji>Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! İnanamayacaksınız...

    Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! İnanamayacaksınız...

    Eskiyen bilgisayar parçalarınızı atmayı ya da satmayı düşünüyorsanız bu görüntülere bakın! İşte bilgisayarın içinden adım adım altın çıkarılış anı... Ancak uyarıyoruz; kesinlikle kendi başınıza bu çalışmayı yapmayın.

    CNET
    13.11.2018 - 20:33 | Son Güncelleme:
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    Bilgisayar parçalarından altın çıkardı İnanamayacaksınız...Next

    Gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor!

    Etiketler: teknoloji

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