Bestemsu Özdemir geceye damga vurdu! Yorganla partide...

Bestemsu Özdemir, önceki akşam Zorlu Morini’de gerçekleşen Doritos partisine yorgan görünümlü şalıyla katıldı. Ünlü oyuncunun stilini Kelebek’in yeni moda eleştirmeni Hande Can yorumladı.
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1
Bu kış yorgan görünümlü montlar ve şallar trend olmasına rağmen, Bestemsu’nun kombininde bütünlük olmadığı için inanılmaz derecede gözümüzü tırmalıyor.
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Rock chic stilin demirbaşı file çoraplar sadece ufak fileyse tercih edilmeli. Keşke giydiği platformlu çizme yerine de süet, dizüstü çorap çizme tercih etseymiş. Bir de böyle iddialı kombinler yapmak istiyorsanız, aksesuvarları özellikle de gösterişli küpeleri es geçmemenizde fayda var.
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Bestemsu Özdemir, file çorabı arkadaşının çantasına takılınca zor anlar yaşadı. İkili, çorabı yırtmadan çantadan ayırabilmek için uzun süre uğraştı.