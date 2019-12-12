Bestemsu Özdemir geceye damga vurdu! Yorganla partide...

Rock chic stilin demirbaşı file çoraplar sadece ufak fileyse tercih edilmeli. Keşke giydiği platformlu çizme yerine de süet, dizüstü çorap çizme tercih etseymiş. Bir de böyle iddialı kombinler yapmak istiyorsanız, aksesuvarları özellikle de gösterişli küpeleri es geçmemenizde fayda var.