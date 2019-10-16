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Beşi bir yerde takmadan önce

Ünlü şarkıcıdan geçmişe özlem paylaşımı..

Hürriyet Haber
16.10.2019 - 14:30 | Son Güncelleme:
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Beşi bir yerde takmadan önceNext

Yonca Evcimik yıllar önce Tarkan ile birlikte çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Fotoğrafta Bahar Korçan tasarımı bir gelinlik giyen Evcimik " 5’i 1 yerde takmadan bir önceki kare. Evi karıştırdıkça daha neler çıkacak acaba" notunu yazdı.

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Etiketler: türkite , magazin tarihi , damga vuran fotoğraflar
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