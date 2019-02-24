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Bergüzar Korel'den samimi açıklamalar: Anne olmak isterim

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv - Instagram

Hürriyet Haber
24.02.2019 - 11:22 | Son Güncelleme:
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Bergüzar Korelden samimi açıklamalar: Anne olmak isterimNext

Son olarak 'Bir Aşk İki Hayat' filminde rol alan Bergüzar Korel, Günaydın'dan İlker Gezici'ye samimi açıklamalarda bulundu. 'Anneliyi seviyorum' diyen Korel, 'Ali'nin bir kardeşi olsa güzel olur' şeklinde konuştu.

İşte Bergüzar Korel'in açıklamalarından satır başları...

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Bergüzar Korel'den samimi açıklamalar: Anne olmak isterim

Bergüzar Korel'den samimi açıklamalar: Anne olmak isterim

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