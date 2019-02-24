Bergüzar Korel'den samimi açıklamalar: Anne olmak isterim

Son olarak 'Bir Aşk İki Hayat' filminde rol alan Bergüzar Korel, Günaydın'dan İlker Gezici'ye samimi açıklamalarda bulundu. 'Anneliyi seviyorum' diyen Korel, 'Ali'nin bir kardeşi olsa güzel olur' şeklinde konuştu.
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