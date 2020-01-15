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Haber Giriş: 15 Ocak 2020 - 08:29, /

Berfu Yenenler doğum kilolarından kurtuldu

Tescilli güzel Berfu Yenenler, haziran ayında Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuştu.

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Çiftin ilk bebekleri Kuzey, ekim ayında dünyaya geldi. Hamileliği süresince 13 kilo alan Berfu Yenenler, doğumun ardından spora başladı.

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Berfu Yenenler sağlıklı beslenme ve spor ile İlk 38 günde 11 kilo verdi. Yenenler, o süreci takipçileriyle de paylaştı:

Hamileliğim boyunca 13 kilo almıştım, doğumdan sonra ilk haftada 10 kilo kendiliğinden gitti. Ben de inanılmaz şaşırdım hatta insanlar nasıl eski haline donuyor inanamıyordum ama ben de onlardan biri oldum. İlk haftadan sonra her gün 45 dakika-1 saat yürüyüş yapmaya başladım, yürüyüş her şeyin ilacı bence. Kuzey doğalı da 37 gün oldu bugün, artık bu hafta itibariyle de fonksiyonel antrenmanlara başladım. Hala gördüğünüz gibi öyle aman aman forma girdiğim yok ama bu yaz görüşürüz motivasyonumuz tam yolumuz uzun."

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Bergu Yenenler önceki akşam eşi Eser Yenenler ile birlikte Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri törenine katıldı.

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Siyah mini elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken Berfu Yenenler'in doğum kilolarından tamamen kurtulmuş olduğu gözlerden kaçmadı...

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