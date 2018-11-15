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'Ben Yusuf Harputlu'yum' dedi 2 kadın çalışana saldırdı

Türkücü Yusuf Harputlu, eşiyle gittiği mağazada iki kadın çalışan-la tartıştı. İddialara göre ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musu-nuz?’ diye bağıran türkücü, iki kadını darp edip cep telefonlarını kırdı.

Hürriyet Haber
15.11.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Ben Yusuf Harputluyum dedi 2 kadın çalışana saldırdıNext

Olay, 1 Ekim günü meydana geldi. Harputlu, Azeri asıllı eşi Befrin Harputlu'yla bir-likte Alibeyköy'deki İsfanbul Alışveriş Merkezi'ne gitti. AVM içerisindeki bir giyim mağazasına giren Harputlu'nun eşi, mağazada bir pantolon beğendi.

Etiketler: berfin harputlu

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