'Ben Yusuf Harputlu'yum' dedi 2 kadın çalışana saldırdı
TürkücüYusuf Harputlu, eşiyle gittiği mağazada iki kadın çalışan-la tartıştı. İddialara göre ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musu-nuz?’ diye bağıran türkücü, iki kadını darp edip cep telefonlarını kırdı.
Olay, 1 Ekim günü meydana geldi. Harputlu, Azeri asıllı eşi Befrin Harputlu'yla bir-likte Alibeyköy'deki İsfanbul Alışveriş Merkezi'ne gitti. AVM içerisindeki bir giyim mağazasına giren Harputlu'nun eşi, mağazada bir pantolon beğendi.
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