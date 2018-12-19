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Ben odun taşıyordum, birden Adriana geldi

Son bir buçuk yıl sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın gözü önünde bir aşk yaşadılar onlar. Sonra birçok kişinin aklından "Belki de evlenirler" düşüncesi geçerken hiç beklenmedik bir gelişme oldu: Adriana Lima önce sosyal medya hesabından birçok anlama gelebilecek bir paylaşım yaptı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

Hürriyet Haber
19.12.2018 - 17:18 | Son Güncelleme:
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Ben odun taşıyordum, birden Adriana geldiNext

Sonra da Hara ile çekilen tüm fotoğraflarını sildi. Bu davranışın ardından da çiftin kesin olarak ayrıldığı iddiaları basına yansıdı. Şimdi ne Hara'dan ne de Lima'dan herhangi bir yorum geliyor. Ya da ikisinden biri sosyal medyada paylaşımda bulunuyor.

  Peki çok merak edilen, çok göz önünde yaşanan ve her aşamasında bazıları tarafından "reklam aşkı" diye yorumlanan Hara ve Lima aşkı nereden nereye geldi? Son iki yılın en çok konuşulan büyük aşkını kısaca bir hatırlayalım istedik.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

Etiketler: metin hara , instagram

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