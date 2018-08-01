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Ben Metin'de ne buldum!

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinin birbiriyle aÅŸk yaÅŸamasÄ± Ã§ok da ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir durum deÄŸil. Ama bazen Ã¶yle beklenmedik anlarda Ã¶ylesine tahmin edilemeyen insanlar birbirlerine aÅŸÄ±k oluyorlar ki! Her ne kadar aynÄ± sektÃ¶rde Ã§alÄ±ÅŸsalar da karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± zor gÃ¶rÃ¼nen ya da aralarÄ±nda yaÅŸ farkÄ± bulunan Ã¼nlÃ¼ler birbirleri iÃ§in aÅŸka dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ä°ÅŸte bunun en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rneklerinden biri de Adriana Lima ile Metin Hara.

HÃ¼rriyet Haber
01.08.2018 - 13:44 | Son GÃ¼ncelleme:
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Ben Metinde ne buldumNext

Daha Ã¶nce Ã¶rneÄŸine pek rastlanmayan bir aÅŸkÄ±n kahramanlarÄ± onlar. AÅŸklarÄ± ilk ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda herkes birbirine aynÄ± sorularÄ± sordu: "Metin Hara'nÄ±n yanÄ±ndaki gerÃ§ekten Adriana Lima'mÄ±? " ya da "Acaba reklam aÅŸkÄ± mÄ±?"..Â

Etiketler: Ã¼nlÃ¼lerin ÅŸaÅŸÄ±rtan aÅŸklarÄ±

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