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Ben hiç kimseyi bu kadar sevmemiştim!

Milyonlarca kişi haftalar, aylar hatta yıllar boyunca onları izledi... Hepsi senaristlerin elinden çıkma kurgu kahramanlardı ama yine de milyonlarca kişi onlarla ağladı, onlarla güldü en önemlisi de onlarla aşık oldu. Sonradan başka dizilerde başka partnerlerle kamera karşısına geçtiler ama hep o dizilerle hafızalarda ve kalplerde yer ettiler.

HÜRRİYET ARŞİV

Hürriyet Haber
12.09.2019 - 15:33 | Son Güncelleme:
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Ben hiç kimseyi bu kadar sevmemiştimNext

İşte yıllar boyu maceralarıyla seyirciyi ekran başına toplayan ekranların birbirine en çok yakışan çiftleri ve onları canlandıran oyuncular.

HÜRRİYET ARŞİV 

Etiketler: dizi aşıkları , ekranın ünlü aşıkları , ekranın ünlü çiftleri

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