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Ben böyle mutluyum

ÃœÃ§ yÄ±ldÄ±r ekranlardan uzak olan dizi yÄ±ldÄ±zÄ± bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

HÃ¼rriyet Haber
07.06.2018 - 13:45 | Son GÃ¼ncelleme:
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Ben bÃ¶yle mutluyumNext

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Ghost Whisperer, Law and Order, The Client List adlÄ± dizilerle tanÄ±nan Jennifer Love Hewitt Ã¶nceki gÃ¼n Santa Monica'da kocasÄ±yla birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Kot pantolunun Ã¼zerine bir tiÅŸÃ¶rt giyen Hewitt'in aldÄ±ÄŸÄ± kilolar dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

FotoÄŸraflar: Backgrid USAÂ

Etiketler: jennifer love hewitt , televizyon

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