Rol aldÄ±ÄŸÄ± Ghost Whisperer, Law and Order, The Client List adlÄ± dizilerle tanÄ±nan Jennifer Love Hewitt Ã¶nceki gÃ¼n Santa Monica'da kocasÄ±yla birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Kot pantolunun Ã¼zerine bir tiÅŸÃ¶rt giyen Hewitt'in aldÄ±ÄŸÄ± kilolar dikkatlerden kaÃ§madÄ±.
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
Veri politikasÄ±ndaki amaÃ§larla sÄ±nÄ±rlÄ± ve mevzuata uygun ÅŸekilde Ã§erez konumlandÄ±rmaktayÄ±z. Detaylar iÃ§in veri politikamÄ±zÄ± inceleyebilirsiniz.