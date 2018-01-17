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O ünlü yapımların kamera arkasında işte bunlar oluyor

İzleyenleri gerçek dünyadan alıp belki de hayal bile edemeyecekleri zamanlara ve yerlere götüren filmlerin ya da dizilerin kamera arkasında neler yaşanıyor biliyor musunuz?

Hürriyet Haber
17.01.2018 - 11:12 | Son Güncelleme:
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O ünlü yapımların kamera arkasında işte bunlar oluyorNext

O heyecandan nefes bile alamadan izlediğiniz bozkırdaki savaş sahnesi aslında nasıl da küçücük bir alanda çekiliyor. Ya da sizi de romantik duygulara sürükleyen sevişme sahnesinin çekimi sırasında o kadınla erkeğin etrafında kaç tane ışıkçı, kameraman, makyajcı var. İşte belki de izlediğiniz, çok sevdiğiniz filmlerin, dizilerin büyüsünü bozacak ya da onları bir kez daha seyretmenize yol açacak o anlar. Ünlü filmlerin ve dizilerin kamera arkası. 

Etiketler: kamera arkası , filmlerin kamera arkası , dizilerin kamera arkası

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