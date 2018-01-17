O ünlü yapımların kamera arkasında işte bunlar oluyor

O heyecandan nefes bile alamadan izlediğiniz bozkırdaki savaş sahnesi aslında nasıl da küçücük bir alanda çekiliyor. Ya da sizi de romantik duygulara sürükleyen sevişme sahnesinin çekimi sırasında o kadınla erkeğin etrafında kaç tane ışıkçı, kameraman, makyajcı var. İşte belki de izlediğiniz, çok sevdiğiniz filmlerin, dizilerin büyüsünü bozacak ya da onları bir kez daha seyretmenize yol açacak o anlar. Ünlü filmlerin ve dizilerin kamera arkası.
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