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    Haberler >Kelebek >Hürriyet Pazar>Bayram kalabalığında hayatta kalmanın 25 yolu

    Bayram kalabalığında hayatta kalmanın 25 yolu

    Kurban Bayramı’na sayılı gün kaldı; uzun tatili fırsat bilenler Bodrum’a, Çeşme’ye akın etmeye başladı bile. Ama tatile çıkmak isteyip kalabalıktan uzakta olmayı tercih eden gruptaysanız, o halde tatil beldelerinin kalabalık olmayan, sakin ve bakir noktalarını derlediğimiz listemize buyurun...

    Hürriyet Haber
    11.08.2018 - 15:42 | Son Güncelleme:
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    Bayram kalabalığında hayatta kalmanın 25 yoluNext

    Kurban Bayramı’na sayılı gün kaldı; uzun tatili fırsat bilenler Bodrum’a, Çeşme’ye akın etmeye başladı bile. Siz hâlâ “Ne yapsam, nereye gitsem” diye düşünenlerdenseniz, bugünkü Hürriyet Seyahat’in ‘Bayram için 50 teklif’ haberinde uzmanların yurtiçi ve yurtdışı önerilerine mutlaka bir göz atın. Ama tatile çıkmak isteyip kalabalıktan uzakta olmayı tercih eden gruptaysanız, o halde tatil beldelerinin kalabalık olmayan, sakin ve bakir noktalarını derlediğimiz listemize buyurun... (İpek İZCİ)

    Etiketler: Kurban Bayramı

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