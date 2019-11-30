YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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OyunculuÄŸuyla dÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan Timothee Chalamet bu kez bambaÅŸka bir alanda rakiplerini geride bÄ±raktÄ±.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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1
BazÄ± kiÅŸiler onu kendi isteÄŸiyle emekliye ayrÄ±lan Ä°ngiliz oyuncu Daniel Day Lewis'e benzetip "GeleceÄŸin Day Lewis" i diye tanÄ±mlÄ±yor.Â BazÄ±larÄ± da "Hollywood'un son dÃ¶nemde Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± en yetenekli erkek oyuncu " olarak nitelendiriyor. DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki hayranlarÄ± arasÄ±nda elde ettiÄŸi popÃ¼lerliÄŸi de bir yana koyuyoruz elbette.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOSÂ
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Son dÃ¶nemde ardÄ± ardÄ±na rol aldÄ±ÄŸÄ± filmlerle fazla da uzun sayÄ±lamayacak bir zamanda geniÅŸ bir hayran kitlesi edinen Timothee Chalamet, ÅŸimdi de moda alanÄ±nda etkisini ortaya koydu. Lyst'in her yÄ±l dÃ¼zenlediÄŸi "modanÄ±n bir yÄ±lÄ±" indeksine kendi alanÄ±nda ilk sÄ±radan girdi 23 yaÅŸÄ±ndaki Timohtee Chalamet. Ãœstelik de hiÃ§bir tasarÄ±mcÄ±dan yardÄ±m almadan oluÅŸturduÄŸu kendine Ã¶zgÃ¼ tarzÄ±yla.Â
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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KÃ¼resel moda araÅŸtÄ±rma platformu Lyst'in deÄŸerlendirmesine gÃ¶re Timothee Chalamet moda alanÄ±nda "yÄ±lÄ±n en etkili erkek Ã¼nlÃ¼sÃ¼" unvanÄ±nÄ± ele geÃ§irdi. Ãœstelik hem kendi kuÅŸaÄŸÄ±ndan hem de daha tecrÃ¼beli rakiplerini geride bÄ±rakarak. Bu arada Chalamet'in Lyst'in hem kadÄ±n hem erkek Ã¼nlÃ¼leri birlikte deÄŸerlendirdiÄŸi listesinde de ikinci sÄ±rada olduÄŸunu hatÄ±rlatmakta fayda var. Bu bÃ¶lÃ¼mde de Ã¼stÃ¼ndeÂ eski oyuncu yeni DÃ¼ÅŸes Meghan Markle var. Lyst, bu sÄ±ralamayÄ±Â yÄ±l boyunca yapÄ±lan internet aramalarÄ±, sayfa gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenme sayÄ±larÄ±, uluslararasÄ± medya yayÄ±nlarÄ± ve sosyal medyadaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmeye gÃ¶re listesini belirliyor.Â
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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Timohtee Chalamet'ye bu unvanÄ± getiren en Ã¶nemli etken kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± tarzÄ±. Bir Ã§arpÄ±cÄ± nokta daha: Chalamet, bir stilistle Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da giydiÄŸi kÄ±yafetleri zevkine gÃ¶re kendisi seÃ§iyorlÂ Elbette Ã¼nlÃ¼ modacÄ±larÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kÄ±yafetler giyiyor. Ama tarzÄ±nÄ± kendi beliriyor. Moda uzmanlarÄ±na gÃ¶re de Timothee Chalamet'nin tarzÄ±nÄ± tek kelimeyle ifade etmek gerekirse: "Deneysel" denilebilir.Â Timothee Chalamet'nin bu kimselere benzemeyen ilginÃ§ tarzÄ± da onu bu yÄ±l moda alanÄ±nda en etkili erkek Ã¼nlÃ¼ unvanÄ±nÄ± getirdi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
5
Hem kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da hem kamera karÅŸÄ±sÄ±nda giderek Ä±ÅŸÄ±ldayan bu genÃ§ oyuncuyu biraz daha yakÄ±ndan tanÄ±mak gerekirse... 27 AralÄ±k 1995'te New York'ta dÃ¼nyaya geldi. Annesi Nicole Flender bir emlakÃ§Ä±. BabasÄ± Marc Chalamet ise UNESCO'da Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â Anne tarafÄ±ndan Rus ve AvusturyalÄ± kÃ¶kenleri var. Baba tarafÄ±ndan ise FransÄ±z ve Ä°ngiliz. Timothee Chalamet'nin akÄ±cÄ± ÅŸekilde FransÄ±zca konuÅŸmasÄ±nÄ±n nedeni de bu.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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Chalamet, genÃ§ yaÅŸÄ±na karÅŸÄ±n hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir servetin sahibi. Servetinin 6 milyon dolar civarÄ±nda olduÄŸu konuÅŸuluyor.Â Â LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts'ta eÄŸitim gÃ¶ren Chalamet, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±nda kÄ±sa filmlerde oynamaya baÅŸladÄ±. Bu arada okurken de Lil'Timmy Tim adÄ±yla ÅŸarkÄ±lar yazdÄ±.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
7
Dikkat Ã§ektiÄŸi ilk filmlerden biri 2014 tarihli Interstellar oldu. YÃ¶netmenliÄŸini Christopher Nolan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± filmde Casey Affleck'in canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterin Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nÄ± oynadÄ±.
Ama onun kamera Ã¶nÃ¼ serÃ¼veni ciddi ÅŸekilde bundan iki yÄ±l Ã¶nce baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Chalamet, 212'de Homeland adlÄ± dizinin ikinci sezonunda oynadÄ±. BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n oÄŸlu Finn Walden karakterini canlandÄ±rdÄ±. O dizide oynadÄ±ÄŸÄ± karakter bir patlamada hayata veda etti.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
8
Chalamet, genÃ§ yaÅŸta edindiÄŸi tecrÃ¼beyi Call Me By Your Name adlÄ± filmle zirveye taÅŸÄ±dÄ±. O filmde sergilediÄŸi performanstan sonra bÃ¼tÃ¼n dikkatler ona yÃ¶neldi. Armie Hammer ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± bu filmdeki performansÄ± en iyi erkek oyuncu dalÄ±nda Oscar adaylÄ±ÄŸÄ± getirdi. Ã–dÃ¼lÃ¼ kazanamadÄ± ama bu onun kariyeri iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m oldu. Bu sayede bu dalda Akademi Ã–dÃ¼lÃ¼'ne aday gÃ¶sterilen en genÃ§ oyuncu olarak da tarihe geÃ§ti.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
9
Bir ara adÄ± Madonna'nÄ±n kÄ±zÄ± Lourdes Leon ile anÄ±lan Chalamet'nin kalbinde ÅŸu sÄ±ralarda Johnny Depp ile Vanessa Paradis'in kÄ±zÄ± Lily Rose Depp var. The Rise adhÄ± filmde birlikte oynayan Ã§ift yaz aylarÄ±nda Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemiÅŸti.