A night in the life of Jimmy Reardon adlı filmin ardından 18 yaşındayken en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Altın Küre adayı olduğu Little Nikita geldi.Aktör Keanu Reeves'le tanıştıktan sonra Gus Van Sant imzalı My Own Private Idaho'da rol aldı. William Shakespeare'in oyunundan sinemalaştırılan yapımda Mike Waters karakterini canlandıran Phoenix, bu rolüyle National Society of Film Critics'te ve Venedik Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu seçildi. Filmden sonra Reeves ve Van Sant'la yakın arkadaş olan Phoenix, Robert Redford'ın A River Runs Through It filmindeki rolü Brad Pitt'e kaptırınca, 1992'de yine Sidney Poitier'la başrolleri paylaştığı Sneakers filminde izleyicinin karşısına çıktı.1993'te Peter Bogdanovich'in country müzik temalı The Thing Called Love isimli filmi için kamera karşısına geçti. Bu, onun son filmi oldu. Phoenix, 31 Ekim 1993'te Johnny Depp'in de ortaklarından biri olduğu, Hollywood'daki Viper Room isimli gece klübünün dışında aldığı aşırı dozda eroin ve kokain nedeniyle henüz 23 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.



DEPO PHOTOS, AP