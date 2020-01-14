Ã–dÃ¼llÃ¼ aktÃ¶r Joaquin Phoenix artÄ±k fiziksel olarak aralarÄ±nda olmasa da River Phoenix'in Ã§ok Ã§eÅŸitli biÃ§imlerde kendilerine rehberlik ettiÄŸini de belirtti.Â



Joaquin Phoenix kardeÅŸinin hayata veda ettiÄŸi dÃ¶nemi de "Ã‡ok kÄ±rÄ±lgan ve savunmasÄ±z olduÄŸumuz o anda tepemizde uÃ§up duran helikopterler vardÄ±, herkes bize ait olan alana girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Benim iÃ§in ise kesinlikle bÃ¼tÃ¼n bunlar yas tutma sÃ¼recimi engelledi" diye konuÅŸtu.