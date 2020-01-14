BaÅŸarÄ±lÄ± aktör Joaquin Phoenix 27 yÄ±llÄ±k büyük acÄ±sÄ±nÄ± anlattÄ±
Son dÃ¶nemin en baÅŸarÄ±lÄ± aktÃ¶rlerinden biri Joaquin Phoenix yÄ±llardÄ±r sessiz kaldÄ±ÄŸÄ± bir konu hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu. Bu yÄ±l Ã¶dÃ¼l tÃ¶renlerinin yÄ±ldÄ±zÄ± olan, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay yapÄ±lacak olan 92'nci Akademi Ã–dÃ¼lleri'nde de Joker filmindeki performansÄ±yla en iyi erkek oyuncu adaylarÄ± arasÄ±nda yer alan Joaquin Phoenix; 27 yÄ±l Ã¶nce genÃ§ yaÅŸta Ã¶len kardeÅŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu.
DEPO PHOTOS, AP
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Joaquin Phoenix, 90'lÄ± yÄ±llarda Hollywood'un yÃ¼kselen genÃ§ nesil yÄ±ldÄ±zlarÄ± arasÄ±nda yer alan bÃ¼yÃ¼k erkek kardeÅŸi River Phoenix hakkÄ±nda ender konuÅŸmalarÄ±ndan birini yaptÄ±. Anderson Cooper'Ä±n 60 Minutes (60 Dakika) adlÄ± programÄ±na konuk olan Phoenix; aÄŸabeyinin 1993 yÄ±lÄ±nda genÃ§ yaÅŸta Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n hem kendisini hem aileyi nasÄ±l etkilediÄŸini anlattÄ±.
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Stand By Me, My Own Privade Idaho gibi filmlerle 1990'larÄ±n ilk yarÄ±sÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran River Phoenix 1993 yÄ±lÄ±da henÃ¼z 23 yaÅŸÄ±ndayken aÅŸÄ±rÄ± doz uyuÅŸturucu nedeniyle bir bar Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± hayatÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. Joaquin Phoenix bu konuda sÄ±k sÄ±k demeÃ§ vermemeyi tercih ediyor.
Fakat Anderson Cooper'a verdiÄŸi rÃ¶portajda erkek kardeÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden ne kadar etkilendiÄŸini ifade etti. Joaquin Phoenix "YaptÄ±ÄŸÄ±m her filmde bir ÅŸekilde River ile baÄŸ kurduÄŸumu hissediyorum" diye konuÅŸtu.Â
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Ã–dÃ¼llÃ¼ aktÃ¶r Joaquin Phoenix artÄ±k fiziksel olarak aralarÄ±nda olmasa da River Phoenix'in Ã§ok Ã§eÅŸitli biÃ§imlerde kendilerine rehberlik ettiÄŸini de belirtti.Â
Joaquin Phoenix kardeÅŸinin hayata veda ettiÄŸi dÃ¶nemi de "Ã‡ok kÄ±rÄ±lgan ve savunmasÄ±z olduÄŸumuz o anda tepemizde uÃ§up duran helikopterler vardÄ±, herkes bize ait olan alana girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Benim iÃ§in ise kesinlikle bÃ¼tÃ¼n bunlar yas tutma sÃ¼recimi engelledi" diye konuÅŸtu.
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Joaquin Phoenix, aÄŸabeyi River'Ä±n oyunculuk kariyeri oluÅŸturma konusunda da cesaret verdiÄŸini anlattÄ± Kendisini Martin Scorsese ile River'Ä±n tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Joaquin Phoenix bunun da bir tÃ¼r uyanÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade etti.
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Joaquin Phoenix'in aÄŸabeyi River, 1980'erde henÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken oyunculuÄŸa adÄ±m attÄ±. Joe Dante'nin yÃ¶nettiÄŸi Ã§ocuk filmi Explorers'ta kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Daha sonra Rob Reiner'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi Stand by Me ile yÄ±ldÄ±zÄ± parladÄ±. AynÄ± yÄ±l Peter Weir'Ä±n The Mosquito Coast filminde belleklere kazÄ±ndÄ±.
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A night in the life of Jimmy Reardon adlÄ± filmin ardÄ±ndan 18 yaÅŸÄ±ndayken en iyi yardÄ±mcÄ± erkek oyuncu dalÄ±nda AltÄ±n KÃ¼re adayÄ± olduÄŸu Little Nikita geldi.AktÃ¶r Keanu Reeves'le tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra Gus Van Sant imzalÄ± My Own Private Idaho'da rol aldÄ±. William Shakespeare'in oyunundan sinemalaÅŸtÄ±rÄ±lan yapÄ±mda Mike Waters karakterini canlandÄ±ran Phoenix, bu rolÃ¼yle National Society of Film Critics'te ve Venedik Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu seÃ§ildi. Filmden sonra Reeves ve Van Sant'la yakÄ±n arkadaÅŸ olan Phoenix, Robert Redford'Ä±n A River Runs Through It filmindeki rolÃ¼ Brad Pitt'e kaptÄ±rÄ±nca, 1992'de yine Sidney Poitier'la baÅŸrolleri paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Sneakers filminde izleyicinin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.1993'te Peter Bogdanovich'in country mÃ¼zik temalÄ± The Thing Called Love isimli filmi iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Bu, onun son filmi oldu.Â Phoenix, 31 Ekim 1993'te Johnny Depp'in de ortaklarÄ±ndan biri olduÄŸu, Hollywood'daki Viper Room isimli gece klÃ¼bÃ¼nÃ¼n dÄ±ÅŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± dozda eroin ve kokain nedeniyle henÃ¼z 23 yaÅŸÄ±ndayken hayata gÃ¶zlerini yumdu.Â