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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
11 Kasım 2019 - 12:42,

Bari böyle çekmeseydiniz!

Gösteri dünyasının ünlüleri günlük hayatlarında bile ilgi odağı. Öyle ki gittikleri her yerde peşlerinde paparazzi ordusu bulmak mümkün.

BACKGRID USA

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Hem nerede oldukları da fark etmiyor. Bazen alışverişte bazen parkta çocuklarıyla oynarken, bazen araçlarına benzin alırken... Hatta bazen de kendilerini en rahat hissettikleri yerlerden birinde. Manikür- pedikür ve masaj salonunda.

BACKGRID USA

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Durum öyle bir hale gelmiş ki Hollywood'da bazı manikür- pedikür ve masaj salonlarının önünde her an fotoğrafçılar bekliyor. İşte o anlarda yakalanan ünlüler.

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Jenna Dewan

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BACKGRID USA

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Bhad Bhabie

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8

Cameron Diaz

BACKGRID USA

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BACKGRID USA

10

Eva Longoria

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BACKGRID USA

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Sharon Stone

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BACKGRID USA

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David Geffen

BACKGRID USA

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BACKGRID USA

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Kelly Brook

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BACKGRID USA

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Karrueche Tran

BACKGRID USA

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BACKGRID USA

20

Christina Milian

BACKGRID USA

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BACKGRID USA

22

Nicole Murphy

BACKGRID USA

23

Patrick Schwarzenegger

BACKGRID USA

24



BACKGRID USA

25

Sharon Stone

BACKGRID USA

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BACKGRID USA

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Bari böyle çekmeseydiniz!

Gösteri dünyasının ünlüleri günlük hayatlarında bile ilgi odağı. Öyle ki gittikleri her yerde peşlerinde paparazzi ordusu bulmak mümkün.

BACKGRID USA

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