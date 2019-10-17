Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Bana "kilo aldın" diyenler burada mı?

Bana "kilo aldın" diyenler burada mı?

Rihanna bir süredir kendisine yöneltilen kilo aldığı yönündeki eleştirilere bu paylaşımla yanıt verdi.

INSTAGRAM

Hürriyet Haber
17.10.2019 - 11:25 | Son Güncelleme:
1
Bana kilo aldın diyenler burada mıNext

Son bir buçuk yıldır müzik çalışmalarıyla değil de iç çamaşırı markası için yaptığı tasarımlar ve foto- biyografi niteliğindeki kitabıyla dikkat çeken Rihanna, bu sürede Instagram sayfasını da genellikle çalışmalarının tanıtımı için kullanıyordu.Ancak yaptığı son paylaşımla yeniden eski günlerine döndü.

INSTAGRAM

Etiketler: rihanna fenty

En Yeni Kelebek Galeriler

Bana "kilo aldın" diyenler burada mı?

Bana "kilo aldın" diyenler burada mı?

Başka kıyafet getirmemiş

Başka kıyafet getirmemiş

Üçüncü bebek de geldi

Üçüncü bebek de geldi

Ahu geldi Defne gelmedi

Ahu geldi Defne gelmedi

Tatsız karşılaşma!

Tatsız karşılaşma!

Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını

Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını

Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin’den beklenen açıklama geldi

Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin’den beklenen açıklama geldi

Beşi bir yerde takmadan önce

Beşi bir yerde takmadan önce

Ünlü oyuncu Çağkan Çulha evlendi!

Ünlü oyuncu Çağkan Çulha evlendi!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.