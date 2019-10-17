Bana "kilo aldın" diyenler burada mı?

Son bir buçuk yıldır müzik çalışmalarıyla değil de iç çamaşırı markası için yaptığı tasarımlar ve foto- biyografi niteliğindeki kitabıyla dikkat çeken Rihanna, bu sürede Instagram sayfasını da genellikle çalışmalarının tanıtımı için kullanıyordu.Ancak yaptığı son paylaşımla yeniden eski günlerine döndü.
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