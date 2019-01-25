Bana ailenin devi derler!

Bir ara el ele tutuÅŸan iki kardeÅŸin aralarÄ±ndaki boy farkÄ± ortaya ilginÃ§ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§Ä±kardÄ±. 1.55 cm boyundaki Kourtney Kardashian ile 1.77 cm boyundaki Khloe Kardashian, bir sÃ¼re el ele yÃ¼rÃ¼dÃ¼kten sonra bir dondurmacÄ±ya girip dondurma aldÄ±lar.
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