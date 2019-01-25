Ara
MENÃœ
Haberler >Kelebek >Magazin>Bana ailenin devi derler!

Bana ailenin devi derler!

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iki Ã¼nlÃ¼ kardeÅŸi California, Calabasas'ta objektiflere takÄ±ldÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
25.01.2019 - 10:42 | Son GÃ¼ncelleme:
1 / 21
Bana ailenin devi derlerNext

Bir ara el ele tutuÅŸan iki kardeÅŸin aralarÄ±ndaki boy farkÄ± ortaya ilginÃ§ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§Ä±kardÄ±. 1.55 cm boyundaki Kourtney Kardashian ile 1.77 cm boyundaki Khloe Kardashian, bir sÃ¼re el ele yÃ¼rÃ¼dÃ¼kten sonra bir dondurmacÄ±ya girip dondurma aldÄ±lar.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, HÃœRRÄ°YET ARÅžÄ°VÂ

Etiketler: uzun boylu Ã¼nlÃ¼ler , en uzun boylu kadÄ±n Ã¼nlÃ¼ler , gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n uzun boylu kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±

En Yeni Kelebek Galeriler

Bana ailenin devi derler!

Bana ailenin devi derler!

AçlÄ±ktan ölüyorum

AçlÄ±ktan ölüyorum

'Bunu bana aÅŸÄ±k olduÄŸum kadÄ±n yaptÄ±'

'Bunu bana aÅŸÄ±k olduÄŸum kadÄ±n yaptÄ±'

'Zor günler geçirdik'

'Zor günler geçirdik'

Kolyeler aynÄ±

Kolyeler aynÄ±

Ata Demirer ile AslÄ± TuranlÄ± aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yor?

Ata Demirer ile AslÄ± TuranlÄ± aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yor?

Sürpriz yakÄ±nlaÅŸma

Sürpriz yakÄ±nlaÅŸma

Süper anne!

Süper anne!

Beklenmedik bir anda!

Beklenmedik bir anda!

HÃ¼rriyete Reklam Ver
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
  • HÃ¼rriyet Oto
  • YenibiriÅŸ
  • Yakala.co
  • HÃ¼rriyet TV
  • HÃ¼rriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri

Sayfa BaÅŸÄ±

© Copyright 2019
HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž.