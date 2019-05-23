Bu yÄ±l 72'nci kez dÃ¼zenlenen Cannes Film Festivali'nde sona yaklaÅŸÄ±lÄ±yor. Festival, 25 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olan tÃ¶renin ardÄ±ndan bu yÄ±l iÃ§in perdelerini kapatacak. Ama o zamana kadar Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlar Cannes sokaklarÄ±nÄ± doldurmaya, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da salÄ±nmaya devam edecek.
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