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Bak, beni de çektiler!

Bu yÄ±l 72'nci kez dÃ¼zenlenen Cannes Film Festivali'nde sona yaklaÅŸÄ±lÄ±yor. Festival, 25 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olan tÃ¶renin ardÄ±ndan bu yÄ±l iÃ§in perdelerini kapatacak. Ama o zamana kadar Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlar Cannes sokaklarÄ±nÄ± doldurmaya, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da salÄ±nmaya devam edecek.

BACKGRID UK

HÃ¼rriyet Haber
23.05.2019 - 13:25 | Son GÃ¼ncelleme:
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Bak, beni de Ã§ektilerNext

GÃ¼ndÃ¼zleri basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda, geceleri de gala ya da partilerde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Ã¼nlÃ¼ler boÅŸ vakitlerinde neler yapÄ±yor, nasÄ±l gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor dersiniz?

Elbette galalar ve Ã¶zel etkinlikler dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼nlÃ¼ler Cannes sokaklarÄ±nda bazen alÄ±ÅŸveriÅŸe gidiyor bazen bir yerde oturup bir ÅŸeyler iÃ§iyor. Yani Ã¶zetle gÃ¼nlÃ¼k hayat akÄ±p gidiyor.

Ä°ÅŸte Cannes'Ä±n Ã¼nlÃ¼ konuklarÄ±nÄ±n gÃ¼nlÃ¼k hayat iÃ§indeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri.

BACKGRID UKÂ 

Etiketler: 72'nci cannes film festival

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