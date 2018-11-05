Avrupa’nın yıldızları

2018 MTV Avrupa Müzik Ödülleri (MTV Europe Music Awards) önceki gece İspanya’daki Bilbao Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. Gecede 6 dalda aday gösterilen Camila Cabello, 4 ödül alarak gecenin galibi oldu.
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